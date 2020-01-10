США обвиняют Иран в крушении украинского «Боинга» до начала расследования, заявил Джума

Американские СМИ пытаются очернить Иран, обвиняя иранскую сторону в крушении украинского «Боинга». Такое мнение выразил ФАН спецкорреспондент агентства Аббас Джума.

Он напомнил, что одной из основ европейского права является презумпция невиновности, которую западные СМИ нарушают, обвиняя те или иные страны до конца расследования, а иной раз - до начала расследования, как это было в «деле Скрипалей».

«Почему вероятность того, что это сделал по ошибке Иран, больше того, чтобы это сделали американцы не по ошибке?», — заявил эксперт.

Оппоненты Ирана аргументируют свою позицию тем, что Тегеран отказался передавать американской корпорации Boeing обнаруженные на месте падения «черные ящики». Джума отметил, что это вполне естественно - «Боинг» является одной одной из крупнейших американских военно-промышленных корпораций, это фактически прямой враг Ирана.

Эксперт напомнил, что Тегеран допускает передачу «черных ящиков» таким третьим странам, как Франция. По его словам, Париж не заинтересован в подтасовках.