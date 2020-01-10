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 Неизвестные самолеты нанесли удар по «Сил народной мобилизации» на границе Ирака и Сирии

Неизвестные самолеты нанесли удар по «Сил народной мобилизации» на границе Ирака и Сирии
5:03   10 Января 2020
Весь мир

Неизвестные самолеты нанесли удар по «Сил народной мобилизации» на границе Ирака и Сирии

Неизвестные самолеты нанесли удар по «Сил народной мобилизации» на границе Ирака и Сирии

Неизвестные самолеты нанесли удары по объектам иракских «Сил народной мобилизации» около границы Сирии и Ирака.

По предварительным данным, удар был нанесен неопознанными самолетами. Очевидцы сообщают, что ими могут быть два F-35 израильских ВВС.

Местные жители рассказали, что истребители были замечены над городом Абу-Кемаль (сирийская провинция Дейр-эз-Зор) за несколько минут до взрывов. Разрушенные в результате атаки склады могли принадлежат подконтрольным отрядам «Катаиб аль-имам Али» из «Сил народной мобилизации.

В минувшую субботу стало известно, что по меньшей мере шесть человек стали жертвами авиаудара, нанесенного по колонне «Сил народной мобилизации» на севере Ирака.

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Автор: Олег Королев
#сирия #ирак

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