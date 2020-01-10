Украинские власти закроют глаза на сбитый США «Боинг» в Иране

Украина закроет глаза на сбитый США «Боинг» под Тегераном. Об этом заявил ФАН бывший военный летчик, участник войны в Афганистане Григорий Моисеев.

Эксперт уверен, что авиакатастрофа могла быть четко просчитана. По его словам, был сбит именно украинский самолет, поскольку марионеточные власти и силовые службы Украины скажут именно то, что нужно США - обвинят Иран по указке американского президента.

Моисеев отметил, что несколько десятков следователей, которые направились в Иран из Киевы, могли проходить обучение у американских специалистов на западе Украины. Он также заявил, что у Киева никогда не было достаточного числа квалифицированных специалистов в данной сфере. Эксперт подчеркнул, что все вменяемые специалисты давно уехали из Украины в Россию и другие страны СНГ, или Европы.

«Кто в результате будет расследовать сбитие «Боинга»? СБУ, которая много лет не может найти даже стрелков с Майдана и убийц Олеся Бузины?», — задался вопросом Моисеев.

Эксперт также напомнил о трагедии 2014 года с малайзийским Boeing, когда Украина оказалась готова скрывать следы и идти на любые преступления в интересах США.