Официальные лица США и их европейские партнеры обвиняют Иран в уничтожении украинского «Боинга», отводя внимание общественности от подозрений в адрес США. Об этом пишет «Голос Мордора» в своей колонке для ФАН.

В материале отмечается, что что сначала разведка некоторых стран сообщала, что причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» является техническая неисправность. Однако, спустя несколько часов, мнение резко поменялось - весь «цивилизованный мир» стал обвинять Иран.

Так, Тегеран обвиняется в том, что его системы ПВО сбили самолет со значительным числом иранских граждан. Сейчас официальные лица заявляют о том, что это случилось непреднамеренно, но это может легко измениться - ведь с позиции «вассалов» США в Иране царит «варварский человеконенавистнический режим», подчеркивает колумнист.

«Голос Мордора» отмечает, что в произошедшем наблюдается много странностей. Так, неизвестно, почему экипаж и ли пассажиры не выходили на связь. Накануне украинские «эксперты» распространяли фейк о том, что самолет был сбит зенитной ракетой комплекса «Тор», которая на самом деле физически не могла разнести самолет на куски.

Крушение «Боинга» произошло почти одновременно с пуском иранских ракет по американским авиабазам, подчеркивает эксперт. Иранская ПВО находится в состоянии повышенной готовности, но вряд ли в такой, чтобы стрелять по всему, что движется в небе. Однако, есть данные о том, что в тот момент там находился американский беспилотник.

Эксперта насторожило, что о версии поражения лайнера стали «голосить» все - причем, данные появились прям «у всех разведок мира». Также американцы утверждают, что у них есть какие-то спутниковые данные, которые они наотрез оказываются предъявлять.

В интернете было вброшено видео, на котором ракета якобы сбивает самолет. Колумнист отмечает, что к ролику есть масса вопросов: почему оно было снято с рук, причем очевидец заранее знал, в какой точке черного неба это случится.

«Голос Мордора» отмечает, что данной трагедии никогда бы не случилось, если бы США не совершили террористический акт против высокопоставленного чиновника, не накалили ситуацию в регионе и не размещали американские оккупационные войска в Ираке.