МИД Ирана прокомментировал заявление Трюдо о поражении украинского «Боинга» ракетой

Иран попросил Канаду и другие страны поделиться сведениями об авикатастрофе с украинским «Боингом» под Тегераном. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что данные разведки якобы подтверждают версию о случайной атаке системой ПВО Ирана по украинскому самолету.

Мусави, комментируя заявление Трюдо, попросил премьера Канады и любое правительство передать имеющиеся у них сведения о произошедшем комитету, расследующему происшествие.

Также он напомнил, что Иран пригласил к участию в расследовании экспертов с Украины и представителей американской компании Boeing.

8 января украинский «Боинг» разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана. Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли.

Позже стало известно, что самолет был сбит амеркианским беспилотников в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. СМИ США попытались переложить ответственность за теракт на американские ПВО, однако множество экспертов уже опровергли данную версию.