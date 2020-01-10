США штампуют дезинформацию о крушении «Боинга», осуществляя медийную атаку на Иран

Дезинформация о причинах крушения украинского «Боинга» в Иране является операцией прикрытия и информационной атакой на власти Ирана со стороны США. Об этом заявил ФАН военный эксперт фонда «Народная дипломатия», глава экспертного клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Политолог отмечает, что крушение «произошло в таких обстоятельствах и в таком регионе, что не могло не вызвать различные версии, выгодные разным сторонам конфликта на Ближнем Востоке.

По словам эксперта, распространявшая дезинформацию о причастности России к катастрофе малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом медийная сеть теперь внедряет ложный тезис о том, что в катастрофе украинского «Боинга» под Тегераном виновен Иран, который пользуется российскими ЗРК.

Простаков подчеркнул, что данный факт наводит на естественные подозрения о том, что это является операцией прикрытия и информационной атакой на власти Ирана. По его словам, в сложной ситуации на Ближнем Востоке нельзя исключать версии ни о теракте, ни о поражении лайнера какой-либо из сторон.

Эксперт резюмировал, что версия о причастности Ирана выкладывается без официальных подтверждений, однако с безусловного ведома американской стороны. По его мнению, США будут продолжать с помощью контролируемых ими инфоресурсов поддерживать подозрения в отношении Тегерана.