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2:52   10 Января 2020
Весь мир

Конгресс США одобрил ограничение по применению силы против Ирана для Трампа

Конгресс США одобрил ограничение по применению силы против Ирана для Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, ограничивающую полномочия президента США Дональда Трампа в вопросе использования американских ВС против Ирана.

Инициатива одобрена 224 конгрессменами, против нее высказались 194 законодателя. Документ поддержан тремя членами Республиканской партии, членом которой является Трамп. Также против высказались восемь демократов.

Принятая палатой представителей резолюция обязывает президента США не начинать военные действия против Ирана и на его территории до момента, пока Белый дом не получит от Конгресс США соответствующего разрешения, либо не случится вооруженного нападения на США. Автором документа стала конгрессмен-демократ Элисса Слоткин, которая во время работы в ЦРУ несколько раз посещала Ирак.

В минувшую среду для конгрессменов министр обороны Марк Эспер, глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, госссекретарь Майкл Помпео и глава ЦРУ Джина Хэспел провели закрытые брифинги по Ирану. Демократы и некоторые республиканцы остались недовольны полученной информацией, выразив глубокую обеспокоенность политикой Трампа.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #трамп

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