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2:31   10 Января 2020
Весь мир

США имели мотив уничтожить украинский «Боинг» в Иране после убийства Сулеймани

США имели мотив уничтожить украинский «Боинг» в Иране после убийства Сулеймани

США пытаются переложить с себя ответственность, обвиняя Иран в крушении украинского «Боинга». Об этом заявил ФАН военный эксперт Алексей Савин.

По его словам, версия о причастности Ирана к крушению авиалайнера несостоятельна и показывает стремление Вашингтона найти виновников до проведения расследования.

Савин назвал «чушью» то, что иранцы могли сбить «Боинг». По его мнению, Ирану это невыгодно, поскольку американской пропагандой он и так «максимально демонизирован». Также этого не могло случиться из-за того, что «Боинг» взлетал с иранского аэропорта, и поэтому в Иране всем было известно, что это гражданский борт.

Эксперт добавил, что в инциденте могут быть замешаны спецслужбы США, которым нужно было отметиться устранением последователей Касема Сулеймани. По его мнению, у них был мотив - стремление попробовать уничтожить самолет, на котором могли быть члены КСИР.

Савин напомнил, что один раз США уже сбивали гражданский иранский борт, приняв его по ошибке за истребитель.

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Автор: Олег Королев
#иран #боинг

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