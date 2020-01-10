Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Персонал контактного зоопарка «Сокольники» проверят на наличие квалификации

Персонал контактного зоопарка «Сокольники» проверят на наличие квалификации

ФНС опубликовала список самых редких имен для новорожденных в России

ФНС опубликовала список самых редких имен для новорожденных в России
Очистные сооружения в Беслане приведут в порядок в течение года

Очистные сооружения в Беслане приведут в порядок в течение года

 Минск не договорился с Москвой о поставках нефти из-за высоких цен, заявил Лукашенко

Минск не договорился с Москвой о поставках нефти из-за высоких цен, заявил Лукашенко
США имели мотив уничтожить украинский «Боинг» в Иране после убийства Сулеймани

США имели мотив уничтожить украинский «Боинг» в Иране после убийства Сулеймани

 Общение с собаками снижает риск развития шизофрении у детей до 13 лет

Общение с собаками снижает риск развития шизофрении у детей до 13 лет
Персонал контактного зоопарка «Сокольники» проверят на наличие квалификации

Персонал контактного зоопарка «Сокольники» проверят на наличие квалификации

ФНС опубликовала список самых редких имен для новорожденных в России

ФНС опубликовала список самых редких имен для новорожденных в России
Очистные сооружения в Беслане приведут в порядок в течение года

Очистные сооружения в Беслане приведут в порядок в течение года

 Минск не договорился с Москвой о поставках нефти из-за высоких цен, заявил Лукашенко

Минск не договорился с Москвой о поставках нефти из-за высоких цен, заявил Лукашенко
США имели мотив уничтожить украинский «Боинг» в Иране после убийства Сулеймани

США имели мотив уничтожить украинский «Боинг» в Иране после убийства Сулеймани

 Общение с собаками снижает риск развития шизофрении у детей до 13 лет

Общение с собаками снижает риск развития шизофрении у детей до 13 лет
2:22   10 Января 2020
Весь мир

Общение с собаками снижает риск развития шизофрении у детей до 13 лет

Общение с собаками снижает риск развития шизофрении у детей до 13 лет

Ученые пришли к выводу о том, что общение с собаками положительно влияет на психическое здоровье детей до 13 лет и снижает риск развития шизофрении, сообщает телеканал «Звезда».

В своем новом исследовании специалисты Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса выделили, что те, кто до двенадцати лет жил в доме с собакой, страдал от шизофрении и биполярного расстройства гораздо реже остальных. Кроме того, в целом развитие психологических заболеваний в детском возрасте у них снизилось на 24%.

Самое большое влияние на здоровье ребенка присутствие собаки оказывает от рождения до трех лет. 

Исследование проводилось среди мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, некоторые из них имели диагноз шизофрения, другие биполярное расстройство. Контрольной группой выступили здоровые добровольцы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...