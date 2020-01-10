Общение с собаками снижает риск развития шизофрении у детей до 13 лет

Ученые пришли к выводу о том, что общение с собаками положительно влияет на психическое здоровье детей до 13 лет и снижает риск развития шизофрении, сообщает телеканал «Звезда».

В своем новом исследовании специалисты Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса выделили, что те, кто до двенадцати лет жил в доме с собакой, страдал от шизофрении и биполярного расстройства гораздо реже остальных. Кроме того, в целом развитие психологических заболеваний в детском возрасте у них снизилось на 24%.

Самое большое влияние на здоровье ребенка присутствие собаки оказывает от рождения до трех лет.

Исследование проводилось среди мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, некоторые из них имели диагноз шизофрения, другие биполярное расстройство. Контрольной группой выступили здоровые добровольцы.