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2:18   10 Января 2020
Весь мир

Видеообращение ЛНА свидетельствует об уважении к инициативам России

Видеообращение ЛНА свидетельствует об уважении к инициативам России

Заявление Ливийской национальной армии о позитивном отношении к российским инициативам о достижении мира говорит о том, что мнение президента РФ Владимира Путина очень ценно для ливийцев. Об этом заявила ФАН политолог Юлия Стрелкова.

Накануне официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари выступил с заявлением, в котором Главное командование ВС Ливии приветствует инициативу Путина, направленную на установление мира в Ливии.

Эксперт отметила, что Россия хорошо себя зарекомендовала в качестве «антикризисного арбитра» в странах Ближнего Востока, а решительные действия в Сирии стали примером для находящихся в состоянии кризиса стран.

Политолог отметил, что в Ливии готовы прислушиваться к Путину, тем более в момент, когда Ливия находится в непростой ситуации, и Россия может помочь в преодолении кризиса.

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Автор: Олег Королев
#путин #ливия #лна

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