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1:35   10 Января 2020
Весь мир

Иран призвал США отказаться от подачи ложных данных о крушении украинского «Боинга»

Иран призвал США отказаться от подачи ложных данных о крушении украинского «Боинга»

Иран приветствует участие в расследовании крушения украинского «Боинга» представителей стран, граждане которых погибли в катастрофе. Об этом сообщает официальный представитель Тегерана Али Рабии.

В сообщении в официальном Telegram-канале правительства отмечается, что Иран приветствует участие в расследовании других стран, чьи граждане погибли в ходе этого трагического события.

Также в заявлении говорится, что международные правила предписывают, чтобы в расследовании принимали участие организация гражданской авиации страны, где случилась авария (Иран), организация гражданской авиации страны, выдавшей сертификат летной годности (Украина), владелец самолета (Украина), производитель самолета (компания «Боинг»), а также производитель авиадвигателей (Франция).

Рабии заявил, что в соответствии с распоряжением иранского президента Хасана Роухани, результаты экспертных и технических проверок должны быстро и регулярно представляться общественности.

Также представитель Тегерана посоветовал Вашингтону отказаться от подачи ложных данных относительно трагедии.

В среду утром самолет Boeing 737-8 компании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 175 человек: 167 граждан Ирана, Украины, Германии, Канады, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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Автор: Олег Королев
#украина #иран #боинг

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