США открыто шантажируют Иран сбитым ими украинским «Боингом», заявил Жаров

США открыто шантажируют Иран, заявляя о причастности систем ПВО Тегерана к крушению украинского «Боинга». Об этом сообщил ФАН политолог Максим Жаров.

По его словам, реакция Белого дома на крушение самолета иллюстрирует угрозы Вашингтона в адрес Тегерана. Эксперт отметил, что заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не верит в техническую причину катастрофы, а также «утечка» через CBS сведений о том, что самолет якобы был сбит по ошибке иранскими ПВО, означают, что США начинают публично шантажировать Иран, угрожая ему предъявлением обвинения в намеренном уничтожении украинского «Боинга».

Жаров отметил, что Ирану таким образом предлагается либо согласиться с версией «по ошибке», либо «выложить на стол» свои доказательства.

Эксперт считает, что если подтвердится факт включения иранских систем ПВО в непосредственной близости от украинского самолета, то он не будет означать, что самолет был сбит именно ими. По его мнению, вполне вероятна версия об уничтожении украинского «Боинга» «взломанным» Ираном беспилотником США.

По мнению политолога, если Иран подтвердит факт обнаружения американского беспилотника в непосредственной близости от украинского самолета, данная версия может объяснить и факт работы иранских ЗРК в районе падения самолета.