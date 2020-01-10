Судимая стриптизерша подала в суд на Дженнифер Лопес и требует 40 миллионов долларов

Женщина, историю которой изобразили в фильме «Стриптизерши», чью роль сыграла Дженнифер Лопес, подала в суд на создателей фильма и обвинила их в клевете. В числе тех, кому она направила иск, оказалась и Лопес.

Прототип персонажа Дженнифер Лопес в фильме «Стриптизерши» Саманта Барбаш подала в суд на компании, создавшие киноленту, в их числе STX Entertainment, Gloria Sanchez Productions, а также Nuyorican Productions, которая принадлежит самой Джей Ло. Женщина настаивает на том, что ее образ использовали без разрешения, а также несправедливо очернили, оскорбив ее личное достоинство.

Как заявила Барбаш, в фильме изображены в том числе и достоверные факты, которые позволяют проводить параллели между ней и персонажем Рамоны, но множество сцен, по ее словам, создают «отвратительно безответственный» образ. Так, она оспаривает эпизод, в котором Рамона употребляет и изготавливает запрещенные вещества в доме, где живет вместе со своим ребенком. Барбаш считает образ Рамоны, списанный с нее, «клеветническим».

В обращении в суду женщина потребовала моральную компенсацию в размере не менее 40 миллионов долларов, что в два раза превышает бюджет фильма, снятого за 20 миллионов. Ситуацию уже прокомментировали в компании STX, отметив, что с жалобой пока не ознакомились, но пообещали отстаивать права на то, чтобы рассказать через картину непростые женские истории.

Что касается самой Саманты Барбаш, в 2105 году она стала одной из героинь скандальной статьи New York Magazine, которая в последствии и легла в основу фильма «Стриптизерши». Так, она вместе с другими танцовщицами работала в клубе, где они напаивали мужчин алкоголем с транквилизаторами и незаметно снимали с их счетов деньги. Девушки угрожали клиентам, в случае, если все раскрывалось, тем, что обнародуют откровенные фото.

Барбаш в 2017 году признала свою вину в преступном сговоре с целью хищения больших денежных сумм и получила пять лет условно.