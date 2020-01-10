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 Минск не договорился с Москвой о поставках нефти из-за высоких цен, заявил Лукашенко

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Ракета упала возле авиабазы Балад на севере Ирака, сообщают СМИ

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 Президент Абхазии в ответ на просьбу уйти в отставку призвал оппозицию к переговорам

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0:48   10 Января 2020
Весь мир

Пресс-служба ЛНА в официальном сообщении поблагодарила Россию за мирную инициативу

Пресс-служба ЛНА в официальном сообщении поблагодарила Россию за мирную инициативу

Генеральный штаб Ливийской национальной армии (ЛНА) опубликовал заявление, в котором отметил позитивное отношение к инициативам России.

В видеозаявлении официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари подчеркнул, что главным проиритетом ЛНА остается борьба с терроризмом и различными группировками, которые получают зарубежную поддержку.

По его словам, ЛНА продолжат борьбу с террористами и не прекратят добиваться восстановления стабильности в Ливии.

Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган сделали совместное заявление после переговоров и церемонии открытия газопровода «Турецкий поток».

 

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Автор: Олег Королев
#ливия #лна

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