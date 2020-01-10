Президент Абхазии в ответ на просьбу уйти в отставку призвал оппозицию к переговорам

Президент Абхазии Рауль Хаджимба призвал оппозицию к столу переговоров и отверг просьбу парламента о его добровольной отставке с поста лидера республики. Данную информацию накануне вечером распространила пресс-служба президента.

«Принятое парламентом обращение, несмотря на указанную цель — избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны», — сказано в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что оппозиционеры неоднократно заявляли, что «будут дожидаться решения Верховного суда по итогам выборов и действовать строго в правовом поле» и выразили мнение о том, что они решили, однако, перейти к радикальным мерам.

Заявление пресс-службы было опубликовано в связи с решением Народного собрания (парламента республики) призвать президента к добровольной отставке, пишет ТАСС. Такое решение поддержали 19 депутатов, четверо высказались против, один воздержался, по данным агенства «Интерфакс».

Акция протеста в Сухуми началась 9 января, оппозиция утверждала, что действующий президент якобы не набрал большинства голосов на выборах в 2019 году. Протестующие требуют перевыборов.