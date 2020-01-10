Ракета упала возле авиабазы Балад на севере Ирака, сообщают СМИ

Ракета неизвестного происхождения упала в окрестностях в окрестностях авиабазы Балад, расположенной на севере Ирака. Об этом сообщил иранский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в силах безопасности.

База находится в районе Эд-Дуджейль в провинции Салах-эд-Дин, к северу от Багдада.

Согласно данным информационного портала Mawazin News, в результате ракетного обстрела никто не пострадал. Подробности инцидента не приводятся.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара ВС США в районе аэропорта багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначений «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани. В ответ Иран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, которые использовали США - аэропорту Эрбиля и базе «Айн-эль-Асад».