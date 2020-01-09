США обвинили в крушении сбитого ими «Боинга» ПВО Ирана

Примером характерной тактики информационной войны сенатор, полковник ФСБ в запасе Игорь Морозов в разговоре с «Федеральным агентством новостей» счел обвинения на страницах американских изданий ПВО Ирана в крушении украинского «Боинга» в Тегеране.

«Я думаю, что комиссия, которая работает в Тегеране, детально выяснит, в результате чего упал украинский «Боинг», и тогда станет ясна картина, - заметил он. - Если это теракт или сработала чья-то система ПВО, то надо разбираться, кто сделал тот самый выстрел».

Сенатор не стал исключать и причастности Вашингтона к трагедии.

«Быть может это агентура врагов действующего режима Тегерана, тогда это совершенно другой разворот. Не было ли это скрытой акцией спецслужб США?», - задался встречным вопросом Морозов.

Ранее источники в Иране рассказали о беспилотнике MQ-1 Predator, чей след заметили в небе, где произошла трагедия. Собеседники «Политики Сегодня» предположили, что украинский самолет атаковал американский БПЛА.

Всего крушение украинского лайнера 8 января унесло жизни девятерых членов экипажа и 167 пассажиров.