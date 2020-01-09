В ЛНА заявили, что поддерживают перемирие в Ливии

Командование Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара заявило, что приветствует инициативу РФ по перемирию в Ливии.

«Главное командование ЛНА приветствует инициативу уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, направленную на достижение мира и стабильности в Ливии, это цель и мечта вооруженных сил ЛНА», — говорится в сообщении.

Президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали позицию по Ливии во время встречи в Стамбуле. Лидеры двух стран призвали прекратить огонь в Ливии с полуночи воскресенья, 12 января, а затем сесть участников конфликта за стол переговоров.

В четверг, 9 января, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, связанное с конгломератом бандформирований, высоко оценило и поприветствовало усилия Турции и России, направленные на поиск решений конфликта в республике, погрузившейся в хаос после гибели Муамара Каддафи.

ПНС Ливии было сформировано в 2016 году в соответствии со Схиратскими соглашениями. Документ регулирует обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также сроки мандата ПНС, который был ограничен двумя годами. За это время «правительство» усугубило кризис в стране, связалось с террористами, под контролем которых находится торговля людьми и наркотрафик.