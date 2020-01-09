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22:59   9 Января 2020
Весь мир

Неверов назвал резолюцию Сейма Польши о Второй мировой войне неуважением к жертвам фашизма

Неверов назвал резолюцию Сейма Польши о Второй мировой войне неуважением к жертвам фашизма

Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов назвал резолюцию Сейма Польши о Второй мировой Войне неуважением к тем, кого мучили в концлагерях и кого освобождали российские солдаты.

«Это вопиющий цинизм и ужасающая попытка переписать историю с игнорированием данных исторических источников», – считает Неверов.

Ранее Сейм Польши принял резолюцию о равной ответственности гитлеровской Германии и СССР за начало Второй мировой войны.

Принимая во внимание, что в этом году Россия отметит 75-летие со дня Победы, такое заявление польского Сейма можно считать «преступлением в отношении жертв фашизма и тех, кто воевал с этим злом», уверен депутат.

Резолюция Сейма была принята после заявления президента России Владимира Путина о том, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова - Риббентропа. Через несколько дней на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" тогдашнего посла Польши в Германии, который обещал памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #польша #вторая мировая война

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