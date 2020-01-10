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0:13   10 Января 2020
Весь мир

Неисправность оборудования «Боинга» - дело рук спецслужб США, заявил политолог

Неисправность оборудования «Боинга» - дело рук спецслужб США, заявил политолог

Глава АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив», политолог и публицист Дмитрий Захаров заявил, что США пытаются переложить ответственность за сбитый ими «Боинг» на Тегеран. Их поддерживают проамериканские СМИ, которые проводят информационную кампанию против Ирана.

В настоящий момент многие эксперты считают, что украинский «Боинг» был подбит американским беспилотником MQ-1 Predator. Об ранее сообщало издание Live Report со ссылкой на источник среди военных Ирана.

«Все улики и первый анализ авиаспециалистов крушения «Боинга» показал, что это неисправность электрооборудования. И вполне возможно, что такая неисправность появилась благодаря агентам спецслужб США. То есть, можно говорить о том, что это не просто теракт в прямом смысле слова, а диверсия со стороны США», — отметил Захаров.

Украинский «Боинг 737» потерпел крушение спустя несколько минут после взлета в аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране. В МИДе Украины уточнили, что на момент крушения на борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров. Все люди, находившиеся на борту, погибли.

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Автор: Роман Самойлов
#сша #украина #иран #авиакатастрофа #крушение #боинг737

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