США будут манипулировать ходом расследования сбитого «Боинга» через Киев, считает депутат

Депутат Государственной думы Александр Шерин в своем интервью Федеральному агентству новостей заявил, что крушение украинского «Боинга» в Тегеране выгодно США.

По мнению эксперта, Вашингтон не просто так выбрал именно украинский самолет. Именно этот фактор позволит в будущем контролировать ход расследования.

«Тут очень сложно будет отследить это, доказать, потому что никто на видеокамеру это не снимает, не делается заявлений, как террористические группировки, которые берут на себя ответственность. Это может быть легким намеком с учетом того, что вассал США — Украина — является собственником самолета», — отметил Шерин.

Депутат уверен, что в последствии Соединенные Штаты смогут через Украину очень просто вести ход расследования. Шерин считает, что никакого сговора с Киевом не было – США просто поставили Украину перед фактом.

«Там взаимоотношения подчиненного и начальника, то есть большой босс вызывает в кабинет, кидает документы и говорит, что к утру нужно исправить. У тебя нет права что-то доказывать, а идешь делать. Таким подчиненным является Украина», — заключил депутат.

Украинский «Боинг 737» потерпел крушение спустя несколько минут после взлета в аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране. В МИДе Украины уточнили, что на момент крушения на борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров. Все люди, находившиеся на борту, погибли.