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23:08   9 Января 2020
Весь мир

США укажет Украине, кого обвинить в крушении сбитого ими «Боинга», заявил ветеран войны

США укажет Украине, кого обвинить в крушении сбитого ими «Боинга», заявил ветеран войны

Бывший военный летчик, участник войны во Афганистане Григорий Моисеев в своем интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему США сбили украинский «Боинг 737».

По мнению эксперта, авиакатастрофа могла быть тщательно спланирована.

«Сбили именно украинский самолет, поскольку марионеточные украинские власти и силовые ведомства скажут именно то, что нужно США, и обвинят Иран по указке Трампа», — объяснил Моисеев.

По мнению эксперта, те следователи, которые вылетели из Киева в Иран для проведения расследования, могли обучаться у специалистов США на западе Украины, поскольку страна никогда не славилась наличием высококвалифицированных специалистов.

«Все вменяемые спецы давно уже в России или других странах СНГ, а то и Европы», — напомнил ветеран войны.

Украинский «Боинг 737» потерпел крушение спустя несколько минут после взлета в аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране. На борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, преимущество граждане Канады и Ирана. Все погибли.

Ранее источники в военных кругах Ирана рассказали об американском беспилотнике MQ-1 Predator, замеченном в небе, где произошла трагедия. Эксперты полагают, что украинский лайнер атаковал американский БПЛА.

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Автор: Роман Самойлов
#сша #украина #иран #авиакатастрофа #крушение #боинг737

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