Случайное попадание иранской ракеты в «Боинг» исключено из-за размеров самолета

Попытки США обвинить Тегеран в крушении пассажирского «Боинга 737» – это намерение США развязать информационную войну против Ирана. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец назвал эти обвинения «полной чушью».

По мнению Баранца, перепутать самолет с другой целью невозможно, ведь самолет даже не успел далеко отойти от аэропорта.

«Этого не могло произойти. Самолет слишком большая цель, которую очень четко видно на радарах даже операторам, имеющим всего лишь несколько месяцев обучения. А в данном случае речь идет об опытных специалистах, мастодонтах своего дела, которые оттачивали мастерство годами», – заявил Баранец в беседе с журналистом «ПолитРоссии».

Американские СМИ особенно активизировались, когда армия Ирана заявила об американском беспилотнике MQ-1 Predator, который был замечен над Тегераном незадолго до авиакатастрофы. Эксперт уверен, что все эти обвинения являются лишь политическими спекуляциями, что является главным оружием США.

«И сегодня политизируется все. Даже пролет комара над Ираком или Ираном тоже политизируется.<…> Мы живем в очень информационно плотном мире, в условиях информвойны, где ложь становится главным оружием», – резюмировал он.

8 января пассажирский самолет «Международных линий Украины» потерпел крушение в Тегеране. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Одной из предположительных версий крушения лайнера является неисправность в двигателе, однако руководство Украинской авиакомпании заверило, что перед вылетом самолет был полностью исправен.

США, в свою очередь, заявили, что противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз в Ираке и случайно или преднамеренно сбить пассажирский самолет.