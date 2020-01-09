США шантажом принуждают Иран согласиться на версию ошибочного уничтожения «Боинга»

США в открытую начали шантажировать Иран, обвиняя его в крушении украинского «Боинга», считает политолог Максим Жаров.

«Заявления Дональда Трампа о том, что он не верит в техническую причину катастрофы украинского «Боинга» и утечка через CBS, что самолет якобы был сбит по ошибке иранскими ПВО, означают, что США начинают публично шантажировать Иран, угрожая ему предъявлением обвинений в намеренном уничтожении самолета», — сказал Жаров в беседе с ФАН.

По его словам, Вашингтон вынуждает Тегеран согласиться с версией «по ошибке», либо предъявить доказательства в своей непричастности.

Ранее СМИ сообщали об обнаружении в районе падения самолета американского беспилотника MQ-1 Predator.

«Если Иран подтвердит сейчас факт обнаружения американского беспилотника в непосредственной близости от украинского самолета, эта версия может объяснить и факт работы иранских ЗРК в районе падения самолета. Вполне возможна версия об уничтожении украинского «Боинга» американским беспилотником, системы навигации и наведения на цель которого были выведены из строя хакерской атакой иранских кибервойск», — сказал Жаров.

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.