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 США шантажом принуждают Иран согласиться на версию ошибочного уничтожения «Боинга»

США шантажом принуждают Иран согласиться на версию ошибочного уничтожения «Боинга»
23:28   9 Января 2020
Весь мир

США шантажом принуждают Иран согласиться на версию ошибочного уничтожения «Боинга»

США шантажом принуждают Иран согласиться на версию ошибочного уничтожения «Боинга»

США в открытую начали шантажировать Иран, обвиняя его в крушении украинского «Боинга», считает политолог Максим Жаров.

«Заявления Дональда Трампа о том, что он не верит в техническую причину катастрофы украинского «Боинга» и утечка через CBS, что самолет якобы был сбит по ошибке иранскими ПВО, означают, что США начинают публично шантажировать Иран, угрожая ему предъявлением обвинений в намеренном уничтожении самолета», — сказал Жаров в беседе с ФАН.

По его словам, Вашингтон вынуждает Тегеран согласиться с версией «по ошибке», либо предъявить доказательства в своей непричастности.

Ранее СМИ сообщали об обнаружении в районе падения самолета американского беспилотника MQ-1 Predator.

«Если Иран подтвердит сейчас факт обнаружения американского беспилотника в непосредственной близости от украинского самолета, эта версия может объяснить и факт работы иранских ЗРК в районе падения самолета. Вполне возможна версия об уничтожении украинского «Боинга» американским беспилотником, системы навигации и наведения на цель которого были выведены из строя хакерской атакой иранских кибервойск», — сказал Жаров.

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев.  Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

 

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Автор: Елена Ляхова
#сша #иран #политика #самолет #боинг #весь мир

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