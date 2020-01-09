США хочет отвести подозрения от своего беспилотника за сбитый «Боинг», считает политолог
США пытаются переложить вину за сбитый украинский «Боинг» на Иран, чтобы отвести подозрения от собственных военных, заявил политолог Иван Аркатов в своем интервью iReactor.
В Вашингтоне заявляют, что украинский воздушный лайнер был сбит иранскими средствами ПВО. Американская разведка якобы зафиксировала включение иранского радара и две вспышки пуска ракет предположительно ЗРК «Тор».
В настоящий момент многие эксперты считают, что украинский Боинг был подбит американским беспилотником. Об ранее сообщало издание Live Report со ссылкой на источник среди военных Ирана.
«Первый момент — это реакция США на вполне возможный момент действий с беспилотником. Они это говорят, чтобы с одной стороны от себя подозрения отвести, а с другой стороны — создать еще один прецедент в отношении санкций для Ирана по всем фронтам. Это поможет США оправдать именно свои действия», — отметил Аркатов.
Политолог подчеркнул, что это довольно удобный шаг, чтобы оправдать неуверенное обращение президента США Дональда Трампа к нации накануне.
Украинский «Боинг 737» потерпел крушение спустя несколько минут после взлета в аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране. В МИДе Украины уточнили, что на момент крушения на борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров. Все люди, находившиеся на борту, погибли.