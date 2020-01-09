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Вброс CBS об ударе ЗРК «Тор» Ирана по «Боингу» скрывает потери США после атаки на базы в Ираке

Вброс CBS об ударе ЗРК «Тор» Ирана по «Боингу» скрывает потери США после атаки на базы в Ираке

 США с помощью кампаний в СМИ переводят вину за сбитый Боинг на Иран, считает политолог

США с помощью кампаний в СМИ переводят вину за сбитый Боинг на Иран, считает политолог
21:52   9 Января 2020
Весь мир

Вброс CBS об ударе ЗРК «Тор» Ирана по «Боингу» скрывает потери США после атаки на базы в Ираке

Вброс CBS об ударе ЗРК «Тор» Ирана по «Боингу» скрывает потери США после атаки на базы в Ираке

Американское руководство пытается через СМИ обвинить Иран в крушении украинского «Боингу-737» в Тегеране, развивая фейк о выстрелах по самолету с ЗРК «Тор», стоящих на вооружении страны.

Американский телеканал CBS со ссылкой на данные в спецслужбах США сообщил, что иранские зенитно-ракетные комплексы «Тор» могли сбить гражданский лайнер, потерпевший крушение 8 января. Эту информацию подтвердил также другой американский телеканал CNN. По информации американских спецслужб, станции слежения США в регионе зафиксировали две вспышки «предположительно от запуска ракет ЗРК «Тор-М1», за которыми якобы последовала вспышка от взрыва. Эта информация была активно растиражирована также изданиями Reuters и Newsweek.

Вброс CBS об ударе ЗРК «Тор» Ирана по «Боингу» скрывает потери США после атаки на базы в Ираке

Сейчас официальная позиция американского руководства состоит в том, что иранцы случайно сбили лайнер, опасаясь удара американских ВВС. Хотя непосредственно после инцидента с крушением самолета США не спешили высказываться по поводу случившегося. Стоит отметить, что гражданский самолет потерпел крушение после того, как иранские силы обстреляли американские базы в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани по приказу Дональда Трампа.

США и их союзники уверяли общественность, что в результате ракетного удара Ирана никто не пострадал, хотя ряд СМИ, опираясь на полученные в регионе данные, сообщали о минимум 80 погибших. Делая вид, что никакого урона от иранских ответных действий не было, США могли в качестве мести сбить гражданский самолет. При этом высказывалась версия, что удар по «Боингу» был произведен американским беспилотником.

Понимая, что череда ложной информации о погибших от ракетного обстрела Ирана будет вскрыта, США решили обвинить в крушении самолета иранскую сторону. Это позволило бы отвести взгляд общественности от недостоверной информации о погибших американцах на базе в Ираке. В итоге через СМИ сейчас активно распространяется фейк об ударе по «Боингу» комплексами «Тор-М1».

Гражданская авиация Ирана опровергла данные американских спецслужб об использовании комплексов «Тор». При этом в распоряжении Ирана имеются черные ящики, которые сейчас расшифровываются специалистами. Желая отвести взгляды от лжи о погибших американцах в Ираке, США выдумали новую ложь и безосновательные обвинения в адрес иранских военных.

 

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Автор: Елена Ляхова
#сша #иран #политика #трамп #боинг #весь мир

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