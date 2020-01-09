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 США с помощью кампаний в СМИ переводят вину за сбитый Боинг на Иран, считает политолог

США с помощью кампаний в СМИ переводят вину за сбитый Боинг на Иран, считает политолог
21:44   9 Января 2020
Весь мир

США с помощью кампаний в СМИ переводят вину за сбитый Боинг на Иран, считает политолог

США с помощью кампаний в СМИ переводят вину за сбитый Боинг на Иран, считает политолог

США пытается переложить ответственность за сбитый ими украинский «Боинг» на Иран. Об этом заявил политолог Олег Левашов в своем интервью Федеральному агентству новостей.

«Американцы сейчас переводят стрелки путем банальных информационных кампаний в СМИ. Причем видно, что делается это довольно непрофессионально, и с расчетом на «дружественные» им СМИ, поющие под дудку США», — объяснил эксперт.

В Вашингтоне заявляют, что украинский воздушный лайнер был сбит иранскими средствами ПВО. Американская разведка якобы зафиксировала включение иранского радара и две вспышки пуска ракет предположительно ЗРК «Тор».

В настоящее время все проамериканские СМИ публикуют материалы со ссылками на различные ведомства о вине Ирана. Все эти ведомства просто не могут обладать подобной информацией, считает политолог.

«Вот буквально сейчас Штаты заявили о имеющихся у них данных о «вспышках» и пусках ракет. И тут назревает вопрос – когда надо обвинить Иран – сразу есть информация. Когда надо отмазать Украину по Малазийскому Боингу, информации нет, потому что у США есть данные, о том, что сбила Украина», — отмечает Левашов.

Украинский «Боинг 737» потерпел крушение спустя несколько минут после взлета в аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране. В МИДе Украины уточнили, что на момент крушения на борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров. Все люди, находившиеся на борту, погибли.

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Автор: Роман Самойлов
#сша #украина #иран #авиакатастрофа #крушение #боинг

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