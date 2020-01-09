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22:26   9 Января 2020
Весь мир

Малькевич напомнил, что США уже сбивали пассажирский самолет Ирана в своих целях

Малькевич напомнил, что США уже сбивали пассажирский самолет Ирана в своих целях

Незадолго до крушения украинского «Боинга» в Тегеране, армия Ирана зафиксировала в небе американский беспилотник MQ-1 Predator, из-за чего обвинения Штатами Ирана в причастности к крушению самолета выглядят особенно неубедительно.

Глава «Фонда защиты национальных ценностей» Александр Малькевич напомнил , что в 1988 США уже сбивали гражданский иранский самолет. Поэтому можно предполагать, что США могли сделать это снова.

«Это вопиющая история. Военный корабль США находился в территориальных водах Ирана, ему показалось, что к нему летит истребитель. На запросив никаких сигналов, он сбили гражданский самолет, в результате погибли почти 300 человек. Они себе разрешают все», — возмущен эксперт.

При этом эксперт обратил внимание, что украинской авиакомпании следовало запретить перелеты во время конфликта между США и Ираном.

8 января пассажирский самолет «Международных линий Украины» потерпел крушение в Тегеране. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Одной из предположительных версий крушения лайнера является неисправность в двигателе, однако руководство Украинской авиакомпании заверило, что перед вылетом самолет был полностью исправен.

США, в свою очередь, считают, что противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз в Ираке и случайно или преднамеренно сбить пассажирский самолет.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #украина #иран #боинг737

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