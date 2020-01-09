США пытаются переложить ответственность за сбитый ими Боинг на Иран, считает востоковед

«Боинг» «Международных авиалиний Украины» не мог быть сбит средствами ПВО Ирана, как заявляют американские СМИ. В своем интервью Федеральному агентству новостей эксперт по иранской военной тематике Юрий Лямин заявил, что самолет был сбит силами Соединенных Штатов Америки.

По мнению эксперта, США пытаются переложить ответственность за сбитый ими самолет на Тегеран. По информации американского телеканала CBS украинский воздушный лайнер был сбит иранскими средствами ПВО. СМИ заявляет, что американская разведка якобы зафиксировала включение иранского радара и две вспышки пуска ракет предположительно ЗРК «Тор».

Лямин призывает не верить Соединенным Штатам и трезво оценивать факты: иранские военные не могли этого сделать, поскольку они привыкли «вести» самолеты, взлетающие из аэропорта, и вряд ли могли принять «Боинг 737» за военную цель.

«Боинг» начал падать, находясь на высоте примерно 2300 метров, скорость на взлете была минимальная. Причем на радаре, наверняка, четко было видно, что самолет не летит на Тегеран, а, напротив, только набирает высоту. Так что вероятность того, что его приняли за военный самолет крайне мала», — пояснил Лямин.

Украинский «Боинг 737» потерпел крушение спустя несколько минут после взлета в аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране. В МИДе Украины уточнили, что на момент крушения на борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров. Все люди, находившиеся на борту, погибли. По предварительной версии причиной аварии стала техническая неполадка, которая привел к возгоранию двигателя.

Вполне вероятно, что украинский Боинг был подбит американским беспилотником. Об ранее сообщало издание Livereport со ссылкой на источник среди военных Ирана.