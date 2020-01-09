Успехи ЛНА заставляют Турцию активнее перебрасывать боевиков в Триполи, считает востоковед

Сирийские боевики, прибывшие в Триполи, были распределены между «Бригадой Ас-Сомуд» и «Бригадой Усамы Джувейли», сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Сирийских наемников распределили про трем местам проживания: школа Айн Зара, школа аль-Арсад и школа Абу Салим. Турция активно занимается переброской боевиков в Ливию для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС), заявил в своем интервью ФАН востоковед и публицист Андрей Онтиков. По словам эксперта, для поддержки ПНС Ливии задействована целая система.

«Например, поступают сообщения о том, что сирийских боевиков из Идлиба перевозят в Ливию на самолетах, которые принадлежат небезызвестному Абдель Хакиму Белхаджу (у него очень плотные контакты с турецким руководством, общие интересы). Этот человек в 2011 году возглавлял наступление на Триполи, когда там еще Муаммар Каддафи был, после его свержения Белхадж был военным губернатором Триполи. А потом его уже видели на сирийско-турецкой границе», — пояснил Онтиков.

Подобная активная переброска боевиков в Триполи обусловлена тем, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара все ближе подбирается к городу. Люди, уставшие от диктатуры террора, встречают бойцов ЛНА с радостью.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что распределение сирийских боевиков в Триполи было заранее спланировано.

«Скорее всего, и ПНС передаст свой штаб в подчинение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Тогда уже можно спокойной говорить об оккупации ливийской территории и упразднении ливийской государственности как таковой», — добавил эксперт.

Террористы ПНС Ливии несут большие потери – ЛНА продвигаются все ближе к Триполи, бойцы Хафтара успешно освобождают населенные пункты от террористов. Именно поэтому ПНС требуется поддержка, считает политический аналитик Владимир Соловейчик.

«В этой ситуации Эрдоган опасается потерь со стороны турецких военных, что подхлестнет волну протестов против его политики в Турции. Вот и делает ставку в деле спасения ПНС от полного краха на сирийских наемников из исламистских организаций, близких Эрдогану по идеологии и политической практике», — заявил Соловейчик.

Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара проводит контртеррористическую операцию «Аль-Карама», призванную освободить африканскую республику от террористов и исламистов.

Напомним, что так называемое Правительство национального согласия Ливии было сформировано в 2016 году в соответствии со Схиратскими соглашениями. Документ регулирует обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также сроки их мандата ПНС, который был ограничен двумя годами. За это время ПНС Ливии усугубило кризис в стране, связалось с террористами и взяла под контроль торговлю людьми и наркотрафик.