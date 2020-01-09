Трамп действует как террорист, чтобы выиграть выборы, заявил политолог

Журналист Стас Натанзон назвал президента США Дональда Трампа террористом за его приказ убить генерала Касема Сулеймани. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, почему согласен с журналистом.

«В большинстве случаев Трамп действует как гегемон, а в некоторых — как террорист. История с убийством Сулеймани относится ко второму. В данном частном случае Трамп действует как террорист потому, что хочет выиграть выборы, но не хочет бомбить Иран, чтобы вызвать еще большее столкновение», — рассказал Брутер в беседе с ФАН.

Американист обратил внимание, что действуя как террорист, Трамп ориентируется на своих сторонников. Политолог напомнил, что Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско не поддерживают нынешнего президента США, а вот «нестоличные» провинциальные американцы, которые в основном и голосовали за Трампа, в XIX веке считали нормальным убивать негров и индейцев.

«Трамп действовал как террорист, чтобы их потешить и повысить свой рейтинг, хотя это ему пока не удалось. А поверит ли ему мировая общественность — Трампу наплевать. Он ориентируется на своих ковбоев и немного на прикормленных зрителей»,

3 января военные США, без одобрения Конгресса и НАТО, нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, где находился Сулеймани.

Мировое сообщество раскритиковало действия Вашингтона. Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Ирана Джавадом Зарифом подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа нарушает международное право и грозит полномасштабной войной на Ближнем Востоке.