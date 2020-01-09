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21:30   9 Января 2020
Весь мир

Трамп действует как террорист, чтобы выиграть выборы, заявил политолог

Трамп действует как террорист, чтобы выиграть выборы, заявил политолог

Журналист Стас Натанзон назвал президента США Дональда Трампа террористом за его приказ убить генерала Касема Сулеймани. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, почему согласен с журналистом.

«В большинстве случаев Трамп действует как гегемон, а в некоторых — как террорист. История с убийством Сулеймани относится ко второму. В данном частном случае Трамп действует как террорист потому, что хочет выиграть выборы, но не хочет бомбить Иран, чтобы вызвать еще большее столкновение», — рассказал Брутер в беседе с ФАН.

Американист обратил внимание, что действуя как террорист, Трамп ориентируется на своих сторонников. Политолог напомнил, что Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско не поддерживают нынешнего президента США, а вот «нестоличные» провинциальные американцы, которые в основном и голосовали за Трампа, в XIX веке считали нормальным убивать негров и индейцев.

«Трамп действовал как террорист, чтобы их потешить и повысить свой рейтинг, хотя это ему пока не удалось. А поверит ли ему мировая общественность — Трампу наплевать. Он ориентируется на своих ковбоев и немного на прикормленных зрителей»,

3 января военные США, без одобрения Конгресса и НАТО, нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, где находился Сулеймани.

Мировое сообщество раскритиковало действия Вашингтона. Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Ирана Джавадом Зарифом подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа нарушает международное право и грозит полномасштабной войной на Ближнем Востоке.

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Автор: Алина Бранцевич
#трамп #сулеймани

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