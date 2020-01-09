США сбили украинский самолет, подозревая наличие бойцов КСИР на борту, считает военный эксперт

Военный эксперт Алексей Савин раскритиковал версию проамериканских СМИ о причастности военных Ирана к крушению самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране.

«То, что иранцы могли сбить "Боинг" полнейшая чушь, — считает он. — Банально, им просто не выгодно это делать».

О том, что «Боинг» гражданский, в Иране знали. А вот спецслужбы США могли и не знать, кто на борту.

«И поэтому у них [спецслужб] был мотив, попробовать уничтожить самолет, на котором, как они думали, были члены КСИР [Корпуса Стражей Исламской Революции]. Поэтому не удивительно, что они сбили самолёт», - уверен Савин.

О том, что украинский «Боинг» сбит американским беспилотником MQ-1 Predator, ранее сообщали источники в Иране и подтверждали эксперты.

За неделю до крушения самолета «Международных авиалиний Украины» США ракетным ударом убили командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.