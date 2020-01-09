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 США с помощью кампаний в СМИ переводят вину за сбитый Боинг на Иран, считает политолог

США с помощью кампаний в СМИ переводят вину за сбитый Боинг на Иран, считает политолог
21:09   9 Января 2020
Весь мир

США сбили украинский самолет, подозревая наличие бойцов КСИР на борту, считает военный эксперт

США сбили украинский самолет, подозревая наличие бойцов КСИР на борту, считает военный эксперт

Военный эксперт Алексей Савин раскритиковал версию проамериканских СМИ о причастности военных Ирана к крушению самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране.

«То, что иранцы могли сбить "Боинг" полнейшая чушь, — считает он. — Банально, им просто не выгодно это делать».

О том, что «Боинг» гражданский, в Иране знали. А вот спецслужбы США могли и не знать, кто на борту.

«И поэтому у них [спецслужб] был мотив, попробовать уничтожить самолет, на котором, как они думали, были члены КСИР [Корпуса Стражей Исламской Революции]. Поэтому не удивительно, что они сбили самолёт», - уверен Савин.

О том, что украинский «Боинг» сбит американским беспилотником  MQ-1 Predator, ранее сообщали источники в Иране и подтверждали эксперты.

За неделю до крушения самолета «Международных авиалиний Украины» США ракетным ударом убили командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.

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Автор: Олег Королев
#сша #украина #иран

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