США рассматривают преднамеренный или случайный удар как причину крушения «Боинга 737»

Пассажирский самолет «Международных линий Украины» (МАУ) упал в Тегеране через несколько минут после вылета из аэропорта. США рассматривают различные версии авиакатастрофы украинского «Боинга» в Иране, включая преднамеренный или случайный удар.

В Пентагоне также отметили, что противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз в Ираке и случайно сбить пассажирский самолет, отмечают источники Reuters.

Одной из основных версий самолета считается неисправность в двигателе. Однако сотрудники МАУ уверены, что перед вылетом упавший самолет был полностью исправен. Посольство Украины в Тегеране заявило, что причины авиакатастрофы установит комиссия.

Власти Ирана, в свою очередь, придерживаются версии о технических неполадках в двигателе.

Украинский «Боинг 737» потерпел крушение 8 января. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли.