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20:53   9 Января 2020
Весь мир

США рассматривают преднамеренный или случайный удар как причину крушения «Боинга 737»

США рассматривают преднамеренный или случайный удар как причину крушения «Боинга 737»

Пассажирский самолет «Международных линий Украины» (МАУ) упал в Тегеране через несколько минут после вылета из аэропорта. США рассматривают различные версии авиакатастрофы украинского «Боинга» в Иране, включая преднамеренный или случайный удар.

В Пентагоне также отметили, что противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз в Ираке и случайно сбить пассажирский самолет, отмечают источники Reuters.

Одной из основных версий самолета считается неисправность в двигателе. Однако сотрудники МАУ уверены, что перед вылетом упавший самолет был полностью исправен. Посольство Украины в Тегеране заявило, что причины авиакатастрофы установит комиссия.

Власти Ирана, в свою очередь, придерживаются версии о технических неполадках в двигателе.

Украинский «Боинг 737» потерпел крушение 8 января. Все 167 пассажиров  и девять членов экипажа погибли.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#украина #иран #тегеран #боинг737

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