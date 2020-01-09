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20:15   9 Января 2020
Весь мир

Оба «черных ящика» разбившегося Боинга 737 были повреждены в результате авиакатастрофы

Оба «черных ящика» разбившегося Боинга 737 были повреждены в результате авиакатастрофы

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что оба бортовых самописца, находившихся на борту украинского лайнера «Боинг 737», были повреждены в результате крушения.

«Бортовые самописцы находятся в распоряжении группы, расследующей катастрофу. Оба «черных ящика» были повреждены в результате аварии и пожара», — цитирует Абедзаде агентство Tasnim.

По его словам, в самописцах сохранились блоки памяти, но на них видны физические повреждения.

Украинский «Боинг 737» потерпел крушение спустя несколько минут после взлета в аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране. В МИДе Украины уточнили, что на момент крушения на борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров. Все люди, находившиеся на борту, погибли.

По предварительной версии причиной аварии стала техническая неполадка, которая привел к возгоранию двигателя. Однако, некоторые эксперты считают, что украинский Боинг был подбит американским беспилотником. Об ранее сообщало издание Livereport со ссылкой на источник среди военных Ирана.

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Автор: Роман Самойлов
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