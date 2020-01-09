Трамп оправдывает убийство Сулеймани тем, что генерал хотел взорвать одно из посольств США

Президент США Дональд Трамп оправдал убийство иранского генерала Касема Сулеймани тем, что тот якобы планировал взорвать одно из американских посольств.

«Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Президент США не уточнил, о каком именно посольстве США идет речь.

3 января военные США, без одобрения Конгресса и НАТО, нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, где находился Сулеймани.

Мировое сообщество раскритиковало действия Вашингтона. Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Ирана Джавадом Зарифом подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа нарушает международное право и грозит полномасштабной войной на Ближнем Востоке.