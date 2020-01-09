Иран предоставит Украине доступ к данным для расследования крушения Боинга 737
Президент Ирана Хасан Рухани заверил главу Украины Владимира Зеленского, что Иран предоставит украинским экспертам все имеющиеся данные для установления причин крушения лайнера «Боинг 737». Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
В ходе телефонного разговора Зеленского и Рухани, глава Украины выразил свои соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе граждан Ирана. По словам Зеленского, украинские эксперты уже начали расследование причин крушения Боинга. Рухани отметил, что Иран готов взаимодействовать с Украиной для проведения объективного расследования.
Украинский «Боинг 737» потерпел крушение спустя несколько минут после взлета в аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране. В МИДе Украины уточнили, что на момент крушения на борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров. Все люди, находившиеся на борту, погибли. По предварительной версии причиной аварии стала техническая неполадка, которая привел к возгоранию двигателя.
Вполне вероятно, что украинский Боинг был подбит американским беспилотником. Об ранее сообщало издание Livereport со ссылкой на источник среди военных Ирана.