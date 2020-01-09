Персонал контактного зоопарка «Сокольники» проверят на наличие квалификации

Контактный зоопарк «Сокольники» приостановил работу, пока его проверяют по факту ненадлежащего обращения с животными.

В СМИ появилась информация о том, что сотрудники зоопарка выводили животных публике на поводках, что вызвало у животных стресс.

«Мы закрыли зоопарк с целью внимательно ознакомиться с тем, как там все организовано. Здесь, конечно, вопрос к персоналу, который там работает», — сказал РИА Новости директор парка культуры и отдыха «Сокольники» Андрей Лапшин.

В пресс-службе администрации парка отметили, что руководство парка не планирует совсем отказываться от живых уголков в "Сокольниках", однако отметили, что работа в таких заведениях не должна вызывать вопросов у посетителей.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными», который предусматривает однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках. Закон также вводит запрет на контактные зоопарки.

Сообщается, что многие зоопарки планируют запретить посетителям контактировать с животными, чтобы работать в рамках закона.