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20:03   9 Января 2020
Россия

Персонал контактного зоопарка «Сокольники» проверят на наличие квалификации

Персонал контактного зоопарка «Сокольники» проверят на наличие квалификации

Контактный зоопарк «Сокольники» приостановил работу, пока его проверяют по факту ненадлежащего обращения с животными.

В СМИ появилась информация о том, что сотрудники зоопарка выводили животных публике на поводках, что вызвало у животных стресс.

«Мы закрыли зоопарк с целью внимательно ознакомиться с тем, как там все организовано. Здесь, конечно, вопрос к персоналу, который там работает», — сказал РИА Новости директор парка культуры и отдыха «Сокольники» Андрей Лапшин.

В пресс-службе администрации парка отметили, что руководство парка не планирует совсем отказываться от живых уголков в "Сокольниках", однако отметили, что работа в таких заведениях не должна вызывать вопросов у посетителей.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными», который предусматривает однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках. Закон также вводит запрет на контактные зоопарки.

Сообщается, что многие зоопарки планируют запретить посетителям контактировать с животными, чтобы работать в рамках закона.

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Автор: Алина Бранцевич
#животные #зоопарк #сокольники

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