ФНС опубликовала список самых редких имен для новорожденных в России

Список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в России в 2019 году опубликовала Федеральная налоговая служба.

По данным реестра, самыми редкими именами для новорожденных мальчиков в стране стали Властислав, Порфирий, Елисей, Посейдон, Ладамир. Для девочек — Феоктиста, Милорада, Капитолина, Златаслава, Матрена, Сентябрина и Дива.

Самыми популярными именами в 2019 году для мальчиков стали Александр, Артем, Максим и Михаил. У девочек – Виктория, София, Мария и Анна.

В ФНС отметили, что за прошлый год мальчиков родилось больше, чем девочек — 51,45% от общего числа новорожденных. Больший процент от общего числа также заняли первенцы и вторые дети. Всего 17% новорожденных стали третьими, родившимися в одной семье.