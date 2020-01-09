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19:31   9 Января 2020
Ближнее зарубежье

Очистные сооружения в Беслане приведут в порядок в течение года

Очистные сооружения в Беслане приведут в порядок в течение года

Глава республики Северная Осетия Вячеслав Битаров заявил, что на реконструкцию очистных сооружений в городе Беслан направят около 180 миллионов рублей.

Очистные сооружения построены в 2007 году, но в настоящее время они не работают. Загрязнённая вода попадает в реку Терек. Битаров отметил, что реконструкцию планируют завершить в течение года.

«Надеюсь, в течение года мы приведем в порядок очистные сооружения. Параллельно будем работать над тем, чтобы многие другие пункты генплана были реализованы в течение трех-пяти лет: ремонт дорог, строительство социальных объектов, берегоукрепительные работы и так далее», — добавил глава республики.

Битаров отметил, что при проведении реконструкции будет использовано только российское оборудование.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Северной Осетии Майран Тамаев заявлял, что стоимость реконструкции очистных сооружение Беслана составляет около 130 миллионов рублей.

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Автор: Роман Самойлов
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