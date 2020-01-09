США тайно эвакуировали в ФРГ пострадавших при ракетном ударе Ирана — СМИ

Вооруженные силы США понесли потери в результате атаки Ирана по американским базам, расположенным на территории Ирака в ночь с 7 на 8 января, но пытаются это скрыть. Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал главред журнала «Архонт», кандидат исторических наук Антон Бредихин.

Эксперт напомнил, что сразу после атаки Ирана на американские базы в Ираке появилась информация о раненых и погибших, однако затем Штаты, пытаясь сохранить лицо и не навредить своим позициям на международной арене, принялись разыгрывать театр абсурда и заявлять, что человеческих потерь не было.

«Сейчас идет очень большая пиар-кампания против Ирана. Запад пытается выставить контрудар Тегерана как некую оплошность, которая якобы не нанесла никакого ущерба США и американским вооруженным силам на территории Ирака. Так Штаты проецируют, будто они могут убивать кого хотят, в том числе высокопоставленных чиновников суверенных стран, и делать это безнаказанно», — сказал Бредихин.

По его словам, сейчас СМИ, подконтрольные американскому истеблишменту, предпринимают жалкие попытки оправдать немощность и неэффективность оборонных систем США и активно распространяют фейки о том, что иранские ракеты якобы промахнулись.

«Верить Вашингтону в этом случае нельзя. Если был зафиксирован факт вылета из Багдада медицинского самолета, то, соответственно, кого-то спасали, пытались вывезти. На территории Ирака же есть госпитали США, но они ведь решили вывозить в Германию – это ведь одна из ближайших Штатам стран, там лучшие медики», — подчеркнул эксперт.

Тегеран сообщал, что в результате ракетного удара Ирана по американской военной базе «Айн-аль-Асад» в Ираке погибли около 80 американских военнослужащих, еще около 200 были ранены. Командующий ВВС КСИР (Корпуса стражей исламской революции – элитного подразделения армии Ирана) Амир Али Хаджизаде заявлял, что США эвакуировали раненных девятью самолетами на базы США в Израиле и Иордании, а также в госпиталь в Багдаде.

Кроме того, СМИ узнали еще как минимум одном медицинском борте Boeing C-17A ВВС США, перелет которого был зафиксирован 8 января (буквально через несколько часов после иранской атаки) из Багдада в Германию.

Самолет, как отмечается, до определенного момента летел с выключенным транспондером, и только в воздушном пространстве Турции позволил себя обнаружить. Приземлился медицинский самолет не в гражданском аэропорту немецкого Рамштайн-Мизенбаха, а в опорном пункте ВВС США на территории Германии и одновременно штаб-квартире ВВС США в Европе (USAFE).

Этим бортом могли быть эвакуированы раненные при ракетном ударе.

Информацию о медицинском борте ВВС США, вылетевшем в Германию после атаки Ирана на американские базы в Ираке, прокомментировал полковник запаса ФСБ, председатель правления Общероссийского фонда ветеранов и сотрудников подразделений специального назначения и спецслужб «Вымпел-Гарант» Валерий Киселев, который отметил, что тактической задачей военного командования США является скрывать потери.

«Ведь чем больше людей погибло, тем, получается, хуже они воюют. Значит, они не смогли сохранить свой личный состав, не смогли правильно использовать разведывательные данные. Поэтому необходимо вводить противника в заблуждение. В том числе и через средства массовой информации, — как говорится, вешать на уши лапшу», — отметил Киселев.

При этом ветеран ФСБ добавил, что таким образом вывезти можно не только 80 трупов, но и гораздо больше – для этого существуют специальные спецслужбы, которые могут скрыть, что угодно, или, напротив, показать то, что требуется.

Напомним, Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в ночь на 8 января в ответ на убийство американцами иранского генерала Касеми Сулеймани, совершенное 3 января.

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что американские военнослужащие в Ираке не пострадали.