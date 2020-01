США тайно эвакуировали в ФРГ пострадавших при ракетном ударе Ирана — СМИ

Вооруженные силы США понесли потери в результате атаки Ирана по американским базам, расположенным на территории Ирака в ночь с 7 на 8 января, но пытаются это скрыть. Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал главред журнала «Архонт», кандидат исторических наук Антон Бредихин.

Эксперт напомнил, что сразу после атаки Ирана на американские базы в Ираке появилась информация о раненых и погибших, однако затем Штаты, пытаясь сохранить лицо и не навредить своим позициям на международной арене, принялись разыгрывать театр абсурда и заявлять, что человеческих потерь не было.

По его словам, сейчас СМИ, подконтрольные американскому истеблишменту, предпринимают жалкие попытки оправдать немощность и неэффективность оборонных систем США и активно распространяют фейки о том, что иранские ракеты якобы промахнулись.

Тегеран сообщал, что в результате ракетного удара Ирана по американской военной базе «Айн-аль-Асад» в Ираке погибли около 80 американских военнослужащих, еще около 200 были ранены. Командующий ВВС КСИР (Корпуса стражей исламской революции – элитного подразделения армии Ирана) Амир Али Хаджизаде заявлял, что США эвакуировали раненных девятью самолетами на базы США в Израиле и Иордании, а также в госпиталь в Багдаде.

Кроме того, СМИ узнали еще как минимум одном медицинском борте Boeing C-17A ВВС США, перелет которого был зафиксирован 8 января (буквально через несколько часов после иранской атаки) из Багдада в Германию.

Самолет, как отмечается, до определенного момента летел с выключенным транспондером, и только в воздушном пространстве Турции позволил себя обнаружить. Приземлился медицинский самолет не в гражданском аэропорту немецкого Рамштайн-Мизенбаха, а в опорном пункте ВВС США на территории Германии и одновременно штаб-квартире ВВС США в Европе (USAFE).

Here's #BNDGE53, a United States Air Force Medical Flight out of Baghdad International Airport. First altitude: 18,650 ft. Flew in earlier today. Makes you wonder why! Registration: 03-3123. #potn #Iraq #Iran https://t.co/tqMLU7KJb5 pic.twitter.com/kR9XPM6L86