Освободить ветеранов ВОВ от коммунальных платежей предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Андрей Кузьмин (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента законопроект, который освободит ветеранов ВОВ от оплаты всех коммунальных услуг. В пояснительной записке уточняется, что законопроект связан с наступающим 75-летием Победы.

«Принятие данного законопроекта будет долгожданной социальной поддержкой участников Великой Отечественной войны», — говорится в документе.

Законопроект предлагает освободить ветеранов от платы за пользование, содержание и коммунальный ремонт квартир и домов, а также от платы за воду, электричество и газ.

Автор проекта обратил внимание, что на социальную поддержку понадобится выделить из бюджета 577,5 миллиона рублей в этом году и 560,4 миллиона рублей в следующем году. Подчеркивается, что расходы на эти льготы уже предусмотрены в законе «О ветеранах».

Сообщается, что кабмин не поддержал законопроект, ссылаясь на то, региональные органы сами могут устанавливать дополнительные меры поддержки ветеранов за счет своих бюджетов.