Шойгу заявил, что присутствие России в Мировом океане «раздражает» мировые державы

Присутствие Военно-морского флота РФ в Мировом океане вызывает раздражение у мировых держав, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Для того, чтобы отвечать на действия оппонентов, в стране создает высокотехнологичный флот.

«Сегодня растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам. С тем, чтобы отвечать на любые провокационные действия наших оппонентов, мы строим современный высокотехнологичный военно-морской флот», — отметил Шойгу в ходе научно-практической конференции «Российский ВМФ в ХХI веке» в Севастополе.

Министр обороны подчеркнул, что у России есть высокий научный потенциал, а также опытные рабочие и инженеры. По словам Шойгу, Военно-морской флот остается важнейшим элементом в системе обеспечения национальной безопасности.