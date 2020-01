Президент США Дональд Трамп опубликовал очередной твит, в котором рассказал, что защитные сооружения на американо-мексиканской границе находятся либо на стадии строительства или готовятся к запуску.

По словам Трампа, Апелляционный суд Пятого округа отменил в четверг решение суда низшей инстанции и разрешил строительство пограничной стены на одном из самых больших участков южной границы, стоимостью четыре миллиарда долларов.

Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start!