Президент Абхазии допускает введение чрезвычайного положения в республике

Глава Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости он готов объявить в стране режим чрезвычайного положения на фоне протестов оппозиции в Сухуме. Силовые структуры Абхазии переведены на усиленный режим.

«В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения», — отметил Хаджимба.

Ранее у администрации президента Абхазии собрались протестующие с требованием провести новые президентские выборы. Участники протеста разбили окна и ворвались в здание администрации в центре Сухума. Протестующие требуют, чтобы итоги президентских выборов в стране были признаны незаконными.

В ходе второго тура президентских выборов в Абхазии с минимальным перевесом победил Рауль Хаджимба. Оппозиция подавала в суд с попыткой оспорить результаты выборов, но проиграла.