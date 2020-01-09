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19:07   9 Января 2020
Весь мир

Президент Абхазии допускает введение чрезвычайного положения в республике

Президент Абхазии допускает введение чрезвычайного положения в республике

Глава Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости он готов объявить в стране режим чрезвычайного положения на фоне протестов оппозиции в Сухуме. Силовые структуры Абхазии переведены на усиленный режим.

«В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения», — отметил Хаджимба.

Ранее у администрации президента Абхазии собрались протестующие с требованием провести новые президентские выборы. Участники протеста разбили окна и ворвались в здание администрации в центре Сухума. Протестующие требуют, чтобы итоги президентских выборов в стране были признаны незаконными.

В ходе второго тура президентских выборов в Абхазии с минимальным перевесом победил Рауль Хаджимба. Оппозиция подавала в суд с попыткой оспорить результаты выборов, но проиграла.

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Автор: Роман Самойлов
#выборы #оппозиция #абхазия #хаджимба #протесты #администрация #сухуми

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