Победительница новогодней лотереи рассказала, на что потратит выигранный миллиард рублей

Победительница новогодней лотереи Надежда Бартош рассказала, что на выигранные деньги купит себе украшение, которое станет достойным подарком на день рождения и будет напоминать ей о выигрыше.

Надежда рассказала, что покупает лотерейные билеты уже не первый год. По ее словам, она никогда не пропускала новогодние тиражи «Русского лото». В этот раз она купила десять билетов.

Однако победительница призналась, что тот самый счастливый билет ей подарила дочь в день ее рождения – 31 декабря.

«Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила мне купить билет. Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты. Взяла три: из начала пачки, из середины и из конца», — рассказала победительница.

Результаты лотереи проверила ее дочь 3 января.

«Когда я увидела сумму выигрыша, подумала, что какая-то ошибка», – рассказала дочь победительницы.

В «Столото» отметили, что выигрыши более двухсот тысяч рублей можно получить только после проверки билета на подлинность. Эта процедура займет 40 дней. Затем в течение полугода деньги, за вычетом подоходного налога в 13 процентов, поступят на счет победителя.