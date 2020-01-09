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19:22   9 Января 2020
Россия

Победительница новогодней лотереи рассказала, на что потратит выигранный миллиард рублей

Победительница новогодней лотереи рассказала, на что потратит выигранный миллиард рублей

Победительница новогодней лотереи Надежда Бартош рассказала, что на выигранные деньги купит себе украшение, которое станет достойным подарком на день рождения и будет напоминать ей о выигрыше.

Надежда рассказала, что покупает лотерейные билеты уже не первый год. По ее словам, она никогда не пропускала новогодние тиражи «Русского лото». В этот раз она купила десять билетов.

Однако победительница призналась, что тот самый счастливый билет ей подарила дочь в день ее рождения – 31 декабря.

«Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила мне купить билет. Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты. Взяла три: из начала пачки, из середины и из конца», — рассказала победительница.

Результаты лотереи проверила ее дочь 3 января.

«Когда я увидела сумму выигрыша, подумала, что какая-то ошибка», – рассказала дочь победительницы.

В «Столото» отметили, что выигрыши более двухсот тысяч рублей можно получить только после проверки билета на подлинность. Эта процедура займет 40 дней. Затем в течение полугода деньги, за вычетом подоходного налога в 13 процентов, поступят на счет победителя.

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Автор: Алина Бранцевич
#общество #лотерея #выигрыш

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