Минск не договорился с Москвой о поставках нефти из-за высоких цен, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что до сих пор не договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставках нефти из-за высоких цен.

«Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой» — цитирует белорусского президента Sputnik Беларусь.

В 2019 года представители России и Белоруссии провели несколько встреч по поставкам российской нефти. 31 декабря стороны договорились о поставке российской нефти в Белоруссию без нефтегазового контракта.

4 января Минск начал оформлять документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене, которая исключает премию поставщикам.