Богданов обсудил обстановку в Ливии с послом Египта

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов встретился с послом Египта Ихабом Насром в Москве. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«В ходе беседы состоялось доверительное обсуждение актуальных вопросов ближневосточной повестки дня с упором на обстановку в Ливии», ― говорится в сообщении.

Представители стран подтвердили намерение Москвы и Каира сотрудничать и координировать подходы на международной арене.

Ранее власти Египта заявили, что будут помогать Ливийской национальной армии (ЛНА) во славе с Халифой Хафтаром бороться с террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и призвали международное сообщество вмешаться и предотвратить негативные последствия кризиса в Ливии.

В МИД Египта решительно осудили одобренную парламентом Турции оправку военных на помощь террористам ПНС Ливии.

Сообщалось, что Египет и Греция намерены сформировать общий военно-морской флот для перехвата подозрительных судов, перевозящих как оружие и террористов, так и военнослужащих турецкой армии в Ливию.

Ранее глава ПНС Саррадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение, которое открывает морские границы Ливии турецким военным кораблям.

Турция поставляет в Ливию оружие, а так же перебрасывает туда боевиков из Сирии. Ранее Файез признался, что ПНС полностью зависит от военной поддержки Анкары.