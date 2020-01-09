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18:11   9 Января 2020
Россия

Памятник жителям блокадного Ленинграда откроют в Иерусалиме 22 января

Памятник жителям блокадного Ленинграда откроют в Иерусалиме 22 января

Заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков заявил, что в настоящий момент завершается монтаж элементов монумента «Свеча памяти» в Иерусалиме. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник».

Монумент «Свеча памяти» посвящен защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Он содержит внутри себя капсулу с землей с Пискаревского мемориала.

«Подготовка к открытию идет полным ходом. Компания, которая занимается установкой и благоустройством территории, должна закончить работы к 10 января. Торжественная церемония открытия назначена на 22 января», — заявил Марков.

По словам зампреда, в праздничной церемонии открытия примут участие не только руководители России и Израиля, но и гости из ряда других стран.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял приглашение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Иерусалим в честь открытия памятника героическим защитникам блокадного Ленинграда. В церемонии также поучаствуют губернатор Петербурга Александр Беглов и ветераны Великой Отечественной войны.

В ноябре 2019 года в Иерусалиме заложили первый камень будущего монумента и капсулу с землей с Пискаревского мемориала. «Свеча памяти» установлена в самом центре Иерусалима в парке Сакер.   

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Автор: Роман Самойлов
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