Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари сообщил об освобождении от террористов города Сирт, отметив, что это событие стало настоящим рождественским подарком для жителей Ливии.

Сообщение Аль-Мисмари в четверг приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

При этом издание Address Libya сообщает, что к настоящему времени подразделения морского десанта ЛНА взяли под контроль морской порт, базу Аль-Кардабия и военный лагерь аль-Саади. То есть сейчас армия Халифы Хафтара фактически контролирует город Сирт, занимая позиции в 95 километрах к востоку от Мисураты.

Жители Сирта приветствовали входящих в город бойцов ЛНА как народных героев, а боевики так называемого ливийского Правительства национального согласия (ПНС) покинули город сразу же, как только подразделения ЛНА вступили на улицы Сирта.

Публицист востоковед Андрей Онтиков. Комментируя ситуацию в беседе с ФАН, напомнил, что в 2011 году ливийский город Сирт подвергся мощным бомбардировкам со стороны американцев, а с 2014 по 2016 год там «очень неплохо» обосновались члены запрещенной в России террористической группировки ИГ* со своими порядками. Затем США, совместно с ПНС и боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Братья-мусульмане» начали операцию по зачистке Сирта от ИГ*, и после ее окончания на смену одним террористам в городе пришли другие.