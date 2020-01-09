Долги ФБК в размере 4,7 миллиона рублей выплатили заказчики фейков через тайные счета

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК – организация, признанная в России иностранным агентом) погасила долги в размере 4,7 миллиона рублей, связанные с организацией незаконных митингов в Москве летом 2019.

О погашении долгов в социальных сетях рассказал сотрудник ФБК Владимир Милов, не уточнив, откуда организация взяла такие деньги.

Как сообщает в четверг информационное агентство NationNews, члены ФБК вели сбор средств при помощи «незасвеченных» счетов, и, возможно, объявленным сбором пожертвований, организация Навального пытается замаскировать щедрые вливания от иностранных спонсоров.

Напомним, минувший 2019 год был не слишком удачным для ФБК – члены организации стали фигурантами уголовного дела об отмывании денег, а также фонд проиграл несколько судебных процессов по взысканию ущерба, организациями, пострадавшими в время незаконных летних митингов.

Однако уже в начале 2020 года сотрудник ФБК Владимир Милов сообщает в Facebook о выплате денежной компенсации по искам ГБУ Автодороги и ГУП Мосгортранс на общую сумму 4 миллиона 660 тысяч рублей. При этом он отмечает, что организация отдавала долги по частям, постепенно собирая деньги из «пожертвований» сторонников. По словам Милова, деньги собирались на неких «незасвеченных» счетах.

«Пишите в личку все, кто готов помочь, мы не светим реквизиты, чтобы не было проблем всяких», — гласит публикация на страничке Милова.

Под «проблемами» он имеет в виду блокировку счетов организации и сотрудников ФБК в соответствии со статьей «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в рамках уголовного дела, возбужденного СКР летом 2019 года об отмывании 75 миллионов рублей.